Россиянин лишился 3,3 млн рублей при покупке несуществующего автомобиля

В Костроме мужчина пытался купить машину и остался без денег
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Житель Костромы пытался купить в Германии иномарку и перевел неизвестным более трех миллионов рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Мужчина нашел в одном из мессенджеров группу, в которой предлагали помощь по покупке автомобилей из Германии. Потерпевший выбрал понравившееся авто и заключил договор.

«Далее с ним связывался менеджер, который сообщил, что автомобиль скоро прибудет на границу и необходимо заплатить за растаможку 823 тысячи рублей. По признанию костромича, уже тогда у него закрались сомнения в честности продавца, но желание приобрести новую машину преобладало над здравым смыслом — транзакция была совершена», — сообщили в МВД.

Спустя несколько дней аферисты сообщили потерпевшему, что автомобиль прибыл в Россию и потребовали оплатить 2,5 млн рублей. Эту сумму мужчина разбил на два платежа и перевел неизвестным. Общий ущерб составил 3,3 млн рублей.

Ранее учитель математики из Екатеринбурга отдал «сотрудникам спецслужб» более 10 млн рублей.

