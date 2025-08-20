Россиянам рассказали, в каких случаях лень может быть опасным симптомом

Лень и апатия могут указывать не только на психологические проблемы, но и на дефицит железа и витамина D, а также на нарушение функций щитовидной железы, печени и даже онкологию. Об этом в интервью «Москве 24» сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Поэтому не стоит спешить называть себя лентяем — надо пойти на прием к терапевту, сдать анализы крови и мочи, проверить функцию щитовидной железы, печени и разобраться с дефицитами. Если действительно обнаружатся проблемы со здоровьем, после лечения «лень» обычно исчезает», — отметила специалист.

Если физические причины не подтвердились, она посоветовала обратиться к психологу и психиатру. Дело может быть в депрессивном состоянии.

Клинический психолог Дарья Сальникова до этого объяснила, почему лениться полезно. Лень, по ее словам, является нормальным состоянием, поскольку каждый человек хочет достичь максимального эффекта с минимальным приложением усилий.

