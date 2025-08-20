На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане поступающим в МВД выпускникам юрфаков выплатят миллион

Поступающим на службу в МВД Татарстана выпускникам юрфаков обещали 1 млн рублей
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Миллион рублей в качестве единовременной выплаты обещали выпускникам юрфаков в случае, если они поступят на службу в органы предварительного следствия МВД по Татарстану, сообщили в пресс-службе ведомства.

Единовременная денежная выплата установлена распоряжением кабинета министров Республики Татарстан от 19 августа 2025 года. На эти деньги могут рассчитывать только выпускники юридических факультетов гражданских вузов.

«Эта сумма будет выплачиваться вновь поступившим сотрудникам при получении первого специального звания», — отметили в ведомстве.

На февраль текущего года некомплект кадров в полиции Татарстана составил 23,4% или порядка 4,4 тыс. человек. Об этом тогда заявлял глава министерства внутренних дел по республике Дамир Сатретдинов. Он отметил, что регион занимает пятое место в Приволжском федеральном округе по уровню некомплекта кадров в органах внутренних дел.

В 2024 году из системы МВД Татарстана уволились более 1,8 тыс. сотрудников, причем свыше половины расторгли контракт до достижения пенсионной выслуги.

Ранее сообщалось о массовом отравлении полицейских в Татарстане.

