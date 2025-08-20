Жительницу Запорожской области задержали за финансирование ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Запорожской области, которая купила военные облигации Украины на 270 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

В ведомстве рассказали, что с 2023 по 2024 год женщина приобрела в интернет-приложении украинского банка военные облигации. Средства от их продажи шли на финансирование Вооруженных сил Украины, утверждают в ФСБ.

В отношении женщины было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса России «Государственная измена», обвиняемая арестована.

Накануне стало известно, что 54-летний житель Ростова-на-Дону получил 13,5 года колонии строго режима за передачу военных данных украинской стороне. При задержании у фигуранта изъяли средства связи.

В начале августа Севастопольский городской суд вынес приговор 52-летнему жителю города Владимиру Макарову по аналогичной статье. Следствие установило, что с декабря 2023 по апрель 2024 года Макаров вступил в конфиденциальную связь с сотрудником Службы безопасности Украины. С апреля по июнь 2024 года собирал и передавал фотографии и сведения о расположении российских вооружений и военных объектов.

Ранее житель Воронежа получил 18 лет колонии за подготовку теракта.