В Крыму осудили местную жительницу, сотрудничавшую с украинской разведкой

Жительницу Крыма осудили на 15 лет за передачу военных данных ГУР Украины
Верховный суд Республики Крым приговорил местную жительницу к 15 годам лишения свободы, признав ее виновной в передаче данных о местах дислокации Вооруженных сил РФ представителям Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, 28-летняя жительница Джанкойского района является противницей проведения специальной военной операции (СВО). В марте прошлого года она вступила в сообщество в одной из социальных сетей, которым управляют сотрудники ГУР.

«Установив контакт с администратором канала, женщина осуществила фотографирование мест расположения средств противовоздушной обороны и дислокации личного состава Вооруженных сил РФ», — говорится в заявлении.

Далее она посредством мессенджера переслала снимки и скриншоты геолокаций куратору. За это осужденная получила около 15 тыс. рублей, а впоследствии ее задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

«Суд <...> приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на один год и шесть месяцев», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что инстанция также обязала женщину выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее инженера из Ростова-на-Дону осудили на 13,5 года за передачу военных данных украинским спецслужбам.

