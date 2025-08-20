В Кургане подростки разгромили бункер и стащили противогазы

В Кургане трое школьников устроили погром в бункере гражданской обороны и попались, выложив в социальных сетях фото в украденных противогазах. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным следствия, трое несовершеннолетних познакомились в сети, подростков объединило увлечение исследовать заброшенные постройки. В июне 2025 года они решили обследовать бункер гражданской обороны, предназначенный для работников станции Курган.

Дети пробрались в бункер через вентиляционную шахту, перерезав решетку. Добычей хулиганов стали респиратор, аптечка, налобный фонарь, противоожоговый набор, а также четыре лицевые маски для противогаза и комплект индивидуальной гражданской защиты.

Правоохранители быстро установили личности подростков — в одной из групп в соцсетях они выкладывали фото и хвастались тем, что проникли в бункер. Двое воришек не достигли возраста уголовной ответственности, их поставили на учет в органах ПДН, а в отношении их родителей составили административные протоколы. Третий участник группы 16-летний подросток предстанет перед судом по статье о краже.

Ранее «единорог» с монтировкой разгромил киоск с шаурмой в Новосибирске.