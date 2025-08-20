На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кургане подростки разгромили бункер и стащили противогазы

В Кургане подростки ограбили бункер гражданской обороны
true
true
true
close
Управление на транспорте МВД России по УФО

В Кургане трое школьников устроили погром в бункере гражданской обороны и попались, выложив в социальных сетях фото в украденных противогазах. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным следствия, трое несовершеннолетних познакомились в сети, подростков объединило увлечение исследовать заброшенные постройки. В июне 2025 года они решили обследовать бункер гражданской обороны, предназначенный для работников станции Курган.

Дети пробрались в бункер через вентиляционную шахту, перерезав решетку. Добычей хулиганов стали респиратор, аптечка, налобный фонарь, противоожоговый набор, а также четыре лицевые маски для противогаза и комплект индивидуальной гражданской защиты.

Правоохранители быстро установили личности подростков — в одной из групп в соцсетях они выкладывали фото и хвастались тем, что проникли в бункер. Двое воришек не достигли возраста уголовной ответственности, их поставили на учет в органах ПДН, а в отношении их родителей составили административные протоколы. Третий участник группы 16-летний подросток предстанет перед судом по статье о краже.

Ранее «единорог» с монтировкой разгромил киоск с шаурмой в Новосибирске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами