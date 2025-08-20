Пьяный россиянин напал с ножом на трех женщин

Житель Кузбасса напал с ножом на сестру, соседку и общую знакомую ходе пьяной ссоры, двух женщин спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый находился в гостях у своей соседки в многоэтажке по улице Воронежской. Он распивал спиртные напитки вместе с тремя женщинами. В ходе застолья между собутыльниками возникла ссора. Мужчина схватил нож и несколько раз ударил им в грудь сестры, затем ранил хозяйку квартиры и знакомую.

Двух раненых спасти не удалось, выжила только третья пострадавшая, в тяжелом состоянии она доставлена в больницу. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело. Следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого пьяный россиянин напал с ножом на нового знакомого из-за оскорбления. Два пьяных мужчины познакомились на скамейке около дома и устроили драку. В ходе конфликта один из его участников выхватил нож и ударил им оппонента по руке. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего удалось задержать, 33-летний мужчина признался, что напал на собутыльника из-за оскорбления.

Ранее россиянин избил мать-пенсионерку, облил ее кипятком и получил срок.