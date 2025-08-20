На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин напал с ножом на трех женщин

В Кемеровской области мужчина изрезал ножом сестру, соседку и знакомую
true
true
true

Житель Кузбасса напал с ножом на сестру, соседку и общую знакомую ходе пьяной ссоры, двух женщин спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый находился в гостях у своей соседки в многоэтажке по улице Воронежской. Он распивал спиртные напитки вместе с тремя женщинами. В ходе застолья между собутыльниками возникла ссора. Мужчина схватил нож и несколько раз ударил им в грудь сестры, затем ранил хозяйку квартиры и знакомую.

Двух раненых спасти не удалось, выжила только третья пострадавшая, в тяжелом состоянии она доставлена в больницу. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело. Следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого пьяный россиянин напал с ножом на нового знакомого из-за оскорбления. Два пьяных мужчины познакомились на скамейке около дома и устроили драку. В ходе конфликта один из его участников выхватил нож и ударил им оппонента по руке. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего удалось задержать, 33-летний мужчина признался, что напал на собутыльника из-за оскорбления.

Ранее россиянин избил мать-пенсионерку, облил ее кипятком и получил срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами