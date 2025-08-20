На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иркутске мать продала своего сына несовершеннолетней девушке за 23 тысячи рублей

Жительница Иркутска продала новорожденного сына 17-летней девушке
Shutterstock

Жительница Иркутска продала своего новорожденного сына несовершеннолетней девушке за 23 тысячи рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Иркутской области.

По данным следствия, инцидент произошел в июне 2017 года. После родов 33-летняя женщина разместила в социальной сети пост, в котором предложила безвозмездно передать своего ребенка на воспитание и материальное содержание постороннему лицу. На объявление откликнулась 17-летняя девушка.

«Передача ребенка состоялась на открытой местности, неподалеку от здания вокзала Иркутск-Пассажирский. Женщина забрала младенца с собой, передала биологической матери 23 тысячи рублей. Впоследствии усыновила его, мальчик все эти годы и по настоящее время воспитывается в семье», — говорится в сообщении.

Свердловский районный суд Иркутска признал мать виновной по статье о торговле людьми. Женщину приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима.

В июне Измайловский районный суд огласил приговор женщине, обвиняемой в попытке продажи новорожденного. По данным суда, мать искала покупателей на младенца в социальных сетях. Обвиняемая признана виновной в торговле людьми, приговором суда ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее женщина и ее сожитель продали двухлетнюю дочь наркоторговцу.

