Село в Магаданской области останется без света из-за непогоды

Село в Магаданской области на сутки останется без света из-за подмыва опоры ЛЭП
Depositphotos

Село Клепка, расположенное в Магаданской области, будет временно лишено электроснабжения в связи с подмывом анкерной опоры воздушной линии (ВЛ) электропередачи. Об этом сообщило министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона.

В ведомстве пояснили, что подмыв произошел из-за обильных осадков на территории области.

«Возникла необходимость в срочных аварийно-восстановительных работах, вследствие чего будет выведена в ремонт ВЛ 35 кВ Ольская-Клепка с 19 часов 18.08. до 18 часов 19.08. Причиной является подмыв анкерной опоры №119 ВЛ 35 кВ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с проведением ремонтных работ будет полностью прекращено электроснабжение села Клепка, что также приведет к остановке работы котельной и системы водозабора. Водоканал села будет подключен к резервному источнику питания, а подача воды 19 августа будет осуществляться по графику: с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00 по местному времени.

В селе Клепка проживает около 470 человек.

Ранее в Магаданской области закрыли часть трассы «Колыма» из-за размыва.

