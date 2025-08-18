Омская медсестра решила стать инвестором и отдала мошенникам 2,3 млн рублей

В Омске медсестра одной из больниц пыталась заработать на инвестициях и лишилась всех накоплений. Об этом сообщает прокуратура региона.

Потерпевшая нашла в сети сайт, на котором предлагалось получить быстрый заработок с помощью инвестиций. Женщина заполнила анкету, после чего ей перезвонили неизвестные, которые представились брокерами.

Мошенники показали доверчивой омичке, как работает инвестиционная платформа, и убедили ее внести все накопления на якобы специальный счет. Потерпевшая лишилась 2,3 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

До этого жительница Анапы отдала свои деньги мошенникам, поверив в историю с бесплатной услугой. Неизвестные представились сотрудниками службы обслуживания домофонов и рассказали о бесплатной замене ключей. Затем аферисты представлялись сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга и других служб. Мошенники убедили женщину в необходимости продать жильё и автомобиль. В результате женщина лишилась более 6,5 миллиона рублей.

Ранее россиянин потерял наследство от родителей и квартиру из-за мошенников.