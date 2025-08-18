Мужчина пострадал в Курской области после подрыва на мине

В Курской области мужчина получил частичную ампутацию стопы, наступив на мину

Мужчина наступил на мину в Суджанском районе Курской области, его госпитализировали. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В результате детонации взрывного устройства 44-летний пострадавший получил неполную травматическую ампутацию левой стопы, написал Хинштейн. Его доставили в Курскую областную больницу.

Врио губернатора региона напомнил, что часть населенных пунктов Курской области все еще остается «усеянной» неразорвавшимися боеприпасами. Саперы продолжают работать над разминированием территории, но пока там до сих пор небезопасно, добавил он.

Накануне Хинштейн сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал трассу Рыльск — Крупец в Курской области. По его информации, в момент удара по трассе двигался гражданский автомобиль. Находившийся за рулем мужчина 1957 года рождения получил серьезные травмы, его спасти не удалось.

Ранее в Курской области две женщины получили сильные ожоги в результате атаки ВСУ.