Названы простые ритуалы для снятия симптомов аллергии

Врач Филева: вечерний душ и промывание носа снимают симптомы аллергии
V2505/Shutterstock/FOTODOM

За день на коже и волосах оседают десятки тысяч частиц пыльцы, которая раздражает дыхательные пути, поэтому вечером важно принимать душ и мыть голову. Такой совет в интервью РИАМО дала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

К слову, как отмечал в беседе с газетой «Известия» профессор, главный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус, у аллергиков снижены риски развития некоторых видов онкологии, поскольку их иммунная система гиперактивна. Речь, например, о раке легких и толстого кишечника.

Помимо водных процедур Филева порекомендовала промывать нос. Однако нельзя использовать обычную воду, а также делать резкие вспрыскивания.

«Наклон головы должен составлять примерно 45 градусов — так жидкость не попадет в слуховую трубу. Промывать нужно каждую ноздрю отдельно, не создавая избыточное давление. Противопоказано промывать нос под давлением при воспалительных заболеваниях уха, перфорации барабанной перепонки», — сказала врач.

Если симптомы аллергии мешают спать или работать, нужно обратиться к врачу и подобрать медикаментозную терапию, заключила специалист.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина до этого говорила, что в конце лета и осенью аллергию могут спровоцировать пыльца сорных трав и плесневые грибы. По ее словам, полностью избавить от контакта с пыльцой смогут только обильные дожди и снегопады.

Ранее россиянам назвали растения, которые опасно держать дома.

