В ФСБ пообещали наказать виновных в попытке взрыва на Крымском мосту

ФСБ заявила, что все причастные к попытке организации взрыва на Крымском мосту понесут суровое наказание. Об этом написало РИА Новости.

ФСБ подчеркнула, что все участники доставки взрывчатки задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ведомство утром 18 августа сообщило о срыве очередного замысла украинских спецслужб, которые планировали провести атаку с использованием автомобиля, начиненного мощным взрывным устройством.

По данным силовиков, машину с бомбой доставили в Россию транзитом через несколько стран, а на территорию РФ она въехала через границу с Грузией. За рулем должен был оказаться человек, не осведомленный о том, что его превращают в смертника.

До этого ФСБ сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который через Латвию приехал в Россию с бомбами для совершения терактов.

Ранее в Новосибирской области двух подростков задержали за попытку теракта на железной дороге.