В Рязанской области выросло число пострадавших при взрыве на заводе

Оперштаб Рязанской области: число пострадавших при ЧП на заводе выросло до 135

Количество пострадавших в результате взрыва на территории завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области увеличилось со 130 до 135. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Медицинская помощь оказана 135 людям, из них 32 госпитализированы», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что 17 человек были направлены на лечение в федеральные медицинские центры в Москве. Среди них — 14 человек в тяжелом состоянии и три человека в состоянии средней степени тяжести.

«15 человек находятся в лечебном учреждении Рязани, из них трое тяжелых, остальные средней степени тяжести», — добавили в оперштабе.

Других пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

Взрыв в пороховом цехе завода «Эластик», расположенного в Рязанской области, произошел 15 августа. К ликвидации последствий ЧП привлекли около 350 специалистов и более 80 единиц техники. По последней информации, 11 человек не выжили.

Как писал Telegram-канал 112, причиной взрыва могла стать детонация боеприпаса. В экстренных службах рассказали, что взрыв мог произойти из-за нарушения техники безопасности.

Ранее в Рязанской области объявили день траура в связи с ЧП на заводе.