Вдова срезала с мужа кожу с татуировкой и вставила в рамку

NYPost: в США вдова сняла с мужа кусок кожи с татуировкой и вставила в рамку
true
true
true
close
angelica.schultze/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Соединенных Штатов Анжелика Радевски после кончины супруга решила сохранить память о нем необычным способом: она повесила на стену вырезанный в морге фрагмент его кожи с нанесенной на ней татуировкой. Об этом пишет The New York Post.

35-летняя Анжелика и ее муж Ти Джей заключили брак в 2021 году. В марте, после неожиданной кончины Ти Джея в возрасте 55 лет, Анжелика отказалась от организации традиционной церемонии прощания. Вместо этого она приняла решение оформить фрагмент кожи супруга в рамку, чтобы сохранить его любимую татуировку и продемонстрировать 10-летнему сыну Престону.

Из более чем 70 татуировок, украшавших тело Ти Джея, было решено сохранить дизайн шлема команды «Питтсбург Стилерз» с черепом, выполненный в черно-золотых тонах. Окончательное решение о выборе татуировки было принято Престоном.

Анжелика и ее сын утверждают, что фрагмент кожи дает им возможность поддерживать глубокую физическую и эмоциональную связь, которую они не смогли бы ощутить, используя традиционную урну с прахом.

Ранее в Госдуме заявили, что люди с татуировками не смогут стать топ-менеджерами.

