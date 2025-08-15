На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина лишилась мебели на $6000 по вине термитов

Mothership: в Сингапуре термиты сгрызли мебель в доме женщины на $6000
MemoryMan/Shutterstock/FOTODOM

В Сингапуре 68-летняя жительница по фамилии Чэнь лишилась мебели на сумму $6000 после нашествия термитов, пишет Mothership.

Проблемы, по ее словам, начались несколько лет назад, когда насекомые повредили деревянную дверь стояка. Городской совет тогда провел дезинсекцию и заменил дверь на алюминиевую. Однако в начале этого года Чэнь заметила новые повреждения — на этот раз на другой деревянной двери рядом с квартирой.

В итоге термиты добрались до обувного шкафа, тумбы под телевизор, кухонных шкафов, розеток и проводки. Некоторые их гнезда достигали 20 см в длину. Все поврежденные конструкции пришлось демонтировать и заменить, что заняло месяц и лишило семью возможности готовить пищу дома.

Женщина неоднократно просила власти проверить стояк, опасаясь, что внутри могут оставаться насекомые, способные повредить новую мебель, но ее просьбы игнорировали.

Ранее женщина лишилась практически всех своих денег по вине термитов.

