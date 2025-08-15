Женщина лишилась мебели на $6000 по вине термитов

Mothership: в Сингапуре термиты сгрызли мебель в доме женщины на $6000

В Сингапуре 68-летняя жительница по фамилии Чэнь лишилась мебели на сумму $6000 после нашествия термитов, пишет Mothership.

Проблемы, по ее словам, начались несколько лет назад, когда насекомые повредили деревянную дверь стояка. Городской совет тогда провел дезинсекцию и заменил дверь на алюминиевую. Однако в начале этого года Чэнь заметила новые повреждения — на этот раз на другой деревянной двери рядом с квартирой.

В итоге термиты добрались до обувного шкафа, тумбы под телевизор, кухонных шкафов, розеток и проводки. Некоторые их гнезда достигали 20 см в длину. Все поврежденные конструкции пришлось демонтировать и заменить, что заняло месяц и лишило семью возможности готовить пищу дома.

Женщина неоднократно просила власти проверить стояк, опасаясь, что внутри могут оставаться насекомые, способные повредить новую мебель, но ее просьбы игнорировали.

