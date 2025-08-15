Аэропорт Самары возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Самары сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Самары (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.

Ограничения в аэропорту Курумоч ввели утром, 15 августа. В Росавиации отметили, что данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Утром 15 августа в Сызрани в Самарской области прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили о работе средств ПВО, а также о дыме и пламени возле местного нефтеперерабатывающего завода, куда могли упасть обломки сбитых дронов. Местный НПЗ является одним из крупнейших в Поволжье и уже неоднократно подвергался атакам беспилотников в 2024–2025 годах. На данный момент сообщений о жертвах или серьезных разрушениях не поступало. Жителей призвали сохранять спокойствие, избегать районов падения обломков и при необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112. Подробности читайте в материале «Газеты.ру».

Ранее сообщалось, что системы ПВО за ночь перехватили более 50 украинских дронов над Россией.