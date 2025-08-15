В России с сентября будет новый порядок медосвидетельствования на опьянение

В России с сентября введут новый порядок медосвидетельствования на опьянение

Новый порядок медосвидетельствования на состояние опьянения, в том числе водителей, вступит в силу с 1 сентября. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Увеличился интервал между двумя продувами алкотестером, раньше он составлял 15–20 минут, а с 1 сентября будет 15–25 минут», — рассказал собеседник агентства.

Член ОП РФ добавил, что помимо этого установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ. Теперь это можно сделать в течение 30 минут после направления на исследование. Машаров отметил, что в случае если в указанный период моча не будет сдана, то необходимо будет сдать кровь.

Также по словам собеседника агентства в направлении на химико-токсикологическое исследование теперь введено обязательное указание о приеме лекарственных препаратов.

10 января сообщалось, что Верховный суд России вынес решение, что водитель, который неоднократно имитировал выдох при проверке на алкотестере, считается отказавшимся от освидетельствования, поэтому может быть лишен водительского удостоверения.

Ранее женщина отказалась дуть в полицейский алкометр из-за увеличенных губ.