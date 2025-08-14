В ГД рассказали, сколько в РФ зарегистрировали преступлений через WhatsApp и Telegram

В РФ зарегистрировали более 52 тыс. преступлений через WhatsApp и Telegram

C начала 2025 года в РФ зарегистрировали более 52 тыс. преступлений через WhatsApp и Telegram. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин, передает ТАСС.

«Правоохранительные органы фиксируют рост дистанционного мошенничества через WhatsApp и Telegram: с начала 2025 года зарегистрировано более 52 тыс. преступлений, общий ущерб превысил 106,4 млрд рублей», — уточнил он.

Депутат отметил, что с 2021 года Telegram Messenger Inc. оштрафовали на 105,5 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию.

По словам Немкина, администрация мессенджера не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента.

13 августа в Роскомнадзоре сообщили, что звонки через Telegram и WhatsApp были заблокированы для борьбы с мошенниками. Как заявили в Госдуме, владельцы мессенджеров «фактически стали пособниками преступников», а доля атакованных граждан только в WhatsApp с 2024 года выросла в 3,5 раза. Минцифры РФ при этом не исключило, что доступ может быть восстановлен. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Telegram отреагировали на решение ограничить звонки в России.