В преддверии Медового Спаса назван самый обсуждаемый в СМИ мед

«Дзен Новости»: липовый мед стал самым обсуждаемым в СМИ
Marina Tachinska/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего в российских СМИ в преддверии Медового Спаса, который отмечается 14 августа, упоминали липовый мед. Об этом «Москве 24» сообщили в агрегаторе «Дзен Новости».

По его данным, его обсуждают в новостных сюжетах в 1,7 раза чаще, чем гречишный или подсолнечный. Многие публикации повествуют о полезных свойствах этого спорта, а также о его значении в народных обычаях.

Кроме того, в пятерку лидеров вошли гречишный, подсолнечный, цветочный и акациевый мед. В сервисе отметили, что в материалах рассказывают о способах сбора и проверки подлинности продукта. Кроме того, сюжеты посвящают празднованию Медового Спаса в разных регионах России.

«Среди самых обсуждаемых в новостных сюжетах обычаев, связанных с праздником, оказались традиционные ярмарки, рецепты постных медовых пряников и блинов, а также приготовление ставленного меда», — добавили в сообщении.

Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов до этого говорил, что частое выявление в российских магазинах фальсификата, выдаваемого за мёд, объясняется тем, что сегодня практически невозможно наказать недобросовестных производителей из-за массы законодательных ограничений.

Ранее врач рассказала о самом полезном для здоровья меде.

