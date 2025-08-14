На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Взлетай, как бабочка»: женщина выбросила пятилетнего сына из окна с одной фразой

В Нидерландах женщина выбросила пятилетнего сына из окна, посоветовав взлетать
Shutterstock

В Нидерландах женщина с шизофренией и проблемами с наркотиками выбросила пятилетнего сына из окна. Об этом сообщает Telegraaf.

Инцидент произошел в ноябре в многоквартирном доме в городе Зютфене, где проживали 42-летняя женщина и ее сын. По словам женщины, она находилась в состоянии, похожем на транс, когда подняла мальчика на руки, поцеловала и выбросила из окна на пятом этаже.

«Взлетай, как бабочка», — сказала она ребенку в этот момент.

Мальчик упал с высоты около 15 метров и получил коллапс легкого и другие травмы. Через несколько дней его выписали из больницы и передали в приемную семью.

У подозреваемой диагностированы шизофрения, посттравматическое стрессовое расстройство, а также проблемы с алкоголем и наркотиками. По результатам судебной экспертизы она признана невменяемой на момент совершения преступления. Прокуратура готовит ходатайство о вынесении приговора.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина, выбросивший с 16-го этажа супругу и дочь, предстанет перед судом.

