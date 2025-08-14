Сбер обновил функционал умных колонок

Сбер усовершенствовал функционал «умных колонок» SberBoom. Новые возможности устройств расширили сценарии применения в повседневной жизни, сообщила пресс-служба Сбера.

Уточняется, что колонки теперь могут выполнять быстрые команды без обращения к виртуальному ассистенту Салют, что сделало управление музыкальным контентом проще и доступнее для пользователей. В частности, достаточно сказать: «пауза» или «cтоп».

Также в устройства добавлен набор быстрых команд для управления умным домом Sber, телевизорами Sber и ТВ-приставками SberBox. Все запросы выполняются сразу после произнесения и обрабатываются быстрее стандартного голосового запроса к устройству, подчеркнули в Сбере.

В компании добавили, что быстрые команды функционируют и офлайн, к примеру, при подключении по Bluetooth к мобильному устройству.

Также в «умные колонки» Sber добавлена функция голосовой настройки геолокации. Она работает на базе нейросетевой модели GigaChat, которая позволяет определить точное местоположение устройства.

При запросе информации о любимом исполните в «Звуке» через колонку пользователи теперь получат не просто треки, а персонализированную подборку, адаптированную под их вкусы. Новая рекомендательная модель формирует отклик по предпочтениям конкретного слушателя. Кроме того, «умные колонки» Сбера теперь реагируют на жанровые запросы.

Для семей с детьми в устройствах появился детский профиль. Избранное, история прослушиваний и рекомендации в нем аккумулируются отдельно. Также устройство распознает детский голос и не ставит треки 18+.

Кроме того, управлять музыкой в колонках Sber пользователи теперь могут напрямую через мобильное приложение «Звука».