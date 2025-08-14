На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Официант заставил зашедшую в женский туалет девушку показать грудь и «доказать свой пол»

В США официант заставил девушку в женском туалете показать грудь и доказать пол
true
true
true
close
Google

В США официант заставил зашедшую в женский туалет девушку показать грудь и «доказать свой пол», пишет NBC News.

В Миннесоте 18-летняя жительница города Оватонна Герика Мудра обвинила ресторанную сеть Buffalo Wild Wings в дискриминации. По ее словам, официант в одном из заведений последовал за ней в женский туалет и потребовал «доказать», что она девушка.

Инцидент произошел, когда Мудра ужинала с подругой. Как утверждает истец, официант постучал в дверь кабинки, заявив, что это женский туалет. Несмотря на объяснения посетительницы, что она женщина, сотрудник потребовал, чтобы она покинула помещение. Герика рассказала, что, доказывая свой пол, расстегнула толстовку, чтобы показать грудь, после чего сотрудник ушел.

От имени Мудры организация Gender Justice, выступающая за гендерное равенство, подала жалобу в Департамент по правам человека Миннесоты. В заявлении говорится, что действия официанта нарушают закон штата, запрещающий дискриминацию по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

По словам старшего юриста организации Сары Джейн Болдуин, речь идет о дискриминации на основе стереотипов. Она подчеркнула, что бизнес обязан не только иметь антидискриминационную политику, но и обучать персонал ее соблюдению.

Представители ресторана пока не прокомментировали инцидент.

Ранее университет в США обязали выплатить компенсации сотрудникам-евреям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами