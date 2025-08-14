В США официант заставил девушку в женском туалете показать грудь и доказать пол

В США официант заставил зашедшую в женский туалет девушку показать грудь и «доказать свой пол», пишет NBC News.

В Миннесоте 18-летняя жительница города Оватонна Герика Мудра обвинила ресторанную сеть Buffalo Wild Wings в дискриминации. По ее словам, официант в одном из заведений последовал за ней в женский туалет и потребовал «доказать», что она девушка.

Инцидент произошел, когда Мудра ужинала с подругой. Как утверждает истец, официант постучал в дверь кабинки, заявив, что это женский туалет. Несмотря на объяснения посетительницы, что она женщина, сотрудник потребовал, чтобы она покинула помещение. Герика рассказала, что, доказывая свой пол, расстегнула толстовку, чтобы показать грудь, после чего сотрудник ушел.

От имени Мудры организация Gender Justice, выступающая за гендерное равенство, подала жалобу в Департамент по правам человека Миннесоты. В заявлении говорится, что действия официанта нарушают закон штата, запрещающий дискриминацию по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

По словам старшего юриста организации Сары Джейн Болдуин, речь идет о дискриминации на основе стереотипов. Она подчеркнула, что бизнес обязан не только иметь антидискриминационную политику, но и обучать персонал ее соблюдению.

Представители ресторана пока не прокомментировали инцидент.

