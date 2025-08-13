На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Вашингтоне арестовали более 40 человек за ночь

ABC: полиция в Вашингтоне произвела 43 ареста за ночь
Jonathan Ernst/Reuters

Сотрудники правоохранительных органов в Вашингтоне арестовали 43 человека за ночь в рамках борьбы с преступностью, инициированной президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на Белый дом.

Представитель Белого дома отметил, что в городе патрулировали более 1450 федеральных правоохранителей и бойцов национальной гвардии. В их число вошли 750 сотрудников полицейского управления округа Колумбия.

11 августа Трамп объявил «день освобождения» Вашингтона. Американский лидер пообещал сделать столицу снова великой. Он подчеркнул, что дни «причинения вреда невинным людям подошли к концу».

В этот же день президент США заявил, что направляет национальную гвардию в Вашингтон для «помощи в восстановлении правопорядка». Американский лидер отметил, что для помощи в данном вопросе полиция столицы была переведена под прямой контроль федерального правительства.

Ранее Трамп решил убрать бездомных из столицы США.

