Россиянам рассказали, какое наказание грозит за купание в запрещенных местах

Юрист Стрежнева: купание в запрещенном месте наказывается административно
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

За купание в запрещенных местах россиянам может грозить административная ответственность. Об этом RuNews24.ru рассказала юрист Светлана Стрежнева.

Она отметила, что родителей и опекунов могут наказать уголовно за купание детей в неустановленных местах, если будет причинен вред их жизни или здоровью. По ее словам, купаться разрешено только на пляжах, которые соответствуют правилам, утвержденным Приказом МЧС России от 30.09.2020 № 732.

«Владелец пляжа должен обеспечить обозначение границы акватории, отведенной для купания (далее — зона купания), а в целях предупреждения несчастных случаев и оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде, организовать работу спасательного поста с дежурством спасателей или матросов-спасателей», — отметила Стрежнева.

1 августа в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве сообщили, что в пяти зонах отдыха столицы запретили купаться из-за ухудшения качества воды. Это озеро «Черное» (ЗелАО), озеро «Белое» (ВАО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Мещерское (ЗАО).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае двухлетняя девочка захлебнулась, купаясь в автомобильной покрышке.

