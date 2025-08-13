Подмосковный портал «Цифровой регион» станет платформой для обмена ИИ-практиками

За 3 года количество проектов с использованием ИИ в Подмосковье выросло в 4 раза

За 3 года в рамках национального проекта «Экономика данных» количество реализуемых в Московской области проектов с использованием ИИ увеличилось более чем в 4 раза, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, все проекты собраны на портале «Цифровой регион», которые станет единой площадкой для обмена лучшими ИИ-практиками в России.

По его словам, сейчас современные технологии востребованы в каждом направлении.

«Портал «Цифровой регион» — это витрина успешных цифровых проектов, своего рода библиотека ИИ-решений, где представлено более 250 успешных кейсов из 64 регионов в самых разных сферах», — сказал он.

Воробьев добавил, что изучать готовые решения смогут не только органы власти, но и представители бизнеса.

«Это позволит субъектам не начинать с нуля в поисках одного и того же «умного решения», а также оптимизирует затраты регионов», — рассказал губернатор.

На обновленном портале в сентябре создадут личные кабинеты субъектов РФ, чтобы подгружать туда данные по всем «умным решениям».

На данный момент Московская область является лидером по количеству загруженных на портал ИИ-проектов (41). В тройку вошли Нижегородская область (20) и Ямало-Ненецкий автономный округ (16).

Также в Московской области для масштабирования разработок в сфере ИИ создали центр развития искусственного интеллекта (ЦРИИ).