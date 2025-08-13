На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подмосковный портал «Цифровой регион» станет платформой для обмена ИИ-практиками

За 3 года количество проектов с использованием ИИ в Подмосковье выросло в 4 раза
true
true
true
close
Пресс-служба правительства и губернатора Московской области

За 3 года в рамках национального проекта «Экономика данных» количество реализуемых в Московской области проектов с использованием ИИ увеличилось более чем в 4 раза, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, все проекты собраны на портале «Цифровой регион», которые станет единой площадкой для обмена лучшими ИИ-практиками в России.

По его словам, сейчас современные технологии востребованы в каждом направлении.

«Портал «Цифровой регион» — это витрина успешных цифровых проектов, своего рода библиотека ИИ-решений, где представлено более 250 успешных кейсов из 64 регионов в самых разных сферах», — сказал он.

Воробьев добавил, что изучать готовые решения смогут не только органы власти, но и представители бизнеса.

«Это позволит субъектам не начинать с нуля в поисках одного и того же «умного решения», а также оптимизирует затраты регионов», — рассказал губернатор.

На обновленном портале в сентябре создадут личные кабинеты субъектов РФ, чтобы подгружать туда данные по всем «умным решениям».

На данный момент Московская область является лидером по количеству загруженных на портал ИИ-проектов (41). В тройку вошли Нижегородская область (20) и Ямало-Ненецкий автономный округ (16).

Также в Московской области для масштабирования разработок в сфере ИИ создали центр развития искусственного интеллекта (ЦРИИ).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами