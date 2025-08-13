На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутаты предложили проверять кредитную историю партнера до свадьбы

«Новые люди» предложили разрешить проверять кредитную историю будущего супруга
true
true
true
close
SabOlga/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Антон Ткачев направили главе Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с предложением разрешить гражданам запрашивать кредитную историю будущего супруга до заключения брака. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Парламентарии отметили, что кредитная история одного из партнёров напрямую влияет на решение банка о выдаче совместного кредита. При этом действующие правила банковской тайны не позволяют получить сведения о кредитной истории без согласия партнёра, что осложняет планирование общего бюджета и кредитных обязательств для молодых семей.

В письме депутаты предложили закрепить право на запрос кредитной истории будущего супруга при условии его согласия, подчеркнув, что это повысит прозрачность финансового положения обеих сторон и поможет принимать взвешенные решения при планировании совместного бюджета.

Кроме того, законодатели предложили дать возможность запрашивать кредитную историю партнёра непосредственно при заключении брака, что, по их мнению, укрепит институт семьи и повысит финансовую стабильность молодых семей.

Ранее психолог объяснила, почему россияне стали позже вступать в брак.

