Депутаты предложили проверять кредитную историю партнера до свадьбы

Депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Антон Ткачев направили главе Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с предложением разрешить гражданам запрашивать кредитную историю будущего супруга до заключения брака. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Парламентарии отметили, что кредитная история одного из партнёров напрямую влияет на решение банка о выдаче совместного кредита. При этом действующие правила банковской тайны не позволяют получить сведения о кредитной истории без согласия партнёра, что осложняет планирование общего бюджета и кредитных обязательств для молодых семей.

В письме депутаты предложили закрепить право на запрос кредитной истории будущего супруга при условии его согласия, подчеркнув, что это повысит прозрачность финансового положения обеих сторон и поможет принимать взвешенные решения при планировании совместного бюджета.

Кроме того, законодатели предложили дать возможность запрашивать кредитную историю партнёра непосредственно при заключении брака, что, по их мнению, укрепит институт семьи и повысит финансовую стабильность молодых семей.

Ранее психолог объяснила, почему россияне стали позже вступать в брак.