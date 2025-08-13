На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как получить региональный маткапитал

Депутат Говырин: некоторые россияне имеют право на региональный маткапитал
Shutterstock

В ряде российских субъектов действует универсальная мера поддержки семей – региональный маткапитал. В частности, право на такую помощь имеют жители Башкортостана, Татарстана, ЯНАО, Петербурга, Владимирской, Ростовской и Ивановской областей, рассказал RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Предоставляется региональный маткапитал семьям при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего детей. Россияне имеют право потратить эти средства на определённые цели, среди которых улучшение жилищных условий, образование детей, пенсионные накопления, покупка необходимых товаров для детей-инвалидов и так далее. В разных регионах условия получения выплаты могут отличаться, отметил Говырин.

«Как правило, требуется гражданство России, проживание на территории субъекта и рождение ребёнка после определённой даты. Оформление проходит через органы социальной защиты или МФЦ с подачей заявления и полного пакета документов», — пояснил парламентарий.

Сумма регионального маткапитала составляет от нескольких тысяч до 600 тыс. рублей, которые выделяются строго под целевое использование, заключил депутат.

Напомним, согласно данным Счётной палаты, с января по март 2025 года семьи с одним ребёнком в России бросились тратить материнский капитал. За это время было подано 95 тысяч заявлений на распоряжение маткапиталом, их число выросло в 23 раза. Всего было 483 тысячи заявлений на распоряжение маткапиталом.
По данным издания, большая часть семей с одним ребёнком решила потратить маткапитал на улучшение жилищных условий (74 тысячи заявлений) и на образование (20 тысяч). Отмечается, что раньше семьи с одним ребёнком откладывали маткапитал на будущее, но из-за роста цен и ставок стараются использовать его сразу, чтобы повысить первоначальный взнос по ипотеке и уменьшить сумму кредита.

Ранее сроки рассмотрения заявлений об использовании маткапитала сократили вдвое.

