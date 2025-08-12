Россиянин избил соседку поленом и пытался сжечь ее заживо

Житель Тверской области распивал спиртные напитки вместе с соседкой, жестоко избил ее поленом и попытался сжечь. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным следствия, 48-летняя женщина находилась в гостях у своего соседа. Пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, в ходе конфликта хозяин дома избил гостью поленом, облил бензином и пытался поджечь.

Потерпевшая смогла сбежать и обратиться за медицинской помощью. Подозреваемого в нападении задержали, в отношении 45-летнего злоумышленника возбуждено два уголовных дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Тверской области мужчина поджег в гараже двух приятелей. В июне 2024 года трое мужчин устроили ссору в гаражном кооперативе. В ходе конфликта обвиняемый разлил в помещении гаража горючую жидкость. Один из запертых в гараже мужчин смог выбраться. Второго спасти не удалось. Поджигателя задержали, было возбуждено несколько уголовных дел. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

Ранее россиянин пытался заживо сжечь семью с тремя детьми.