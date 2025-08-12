На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил соседку поленом и пытался сжечь ее заживо

В Тверской области мужчина пытался заживо сжечь знакомую
true
true
true
close
Telegram-канал Полиция 69

Житель Тверской области распивал спиртные напитки вместе с соседкой, жестоко избил ее поленом и попытался сжечь. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным следствия, 48-летняя женщина находилась в гостях у своего соседа. Пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, в ходе конфликта хозяин дома избил гостью поленом, облил бензином и пытался поджечь.

Потерпевшая смогла сбежать и обратиться за медицинской помощью. Подозреваемого в нападении задержали, в отношении 45-летнего злоумышленника возбуждено два уголовных дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Тверской области мужчина поджег в гараже двух приятелей. В июне 2024 года трое мужчин устроили ссору в гаражном кооперативе. В ходе конфликта обвиняемый разлил в помещении гаража горючую жидкость. Один из запертых в гараже мужчин смог выбраться. Второго спасти не удалось. Поджигателя задержали, было возбуждено несколько уголовных дел. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

Ранее россиянин пытался заживо сжечь семью с тремя детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами