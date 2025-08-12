На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Все пляжи Санкт-Петербурга оказались непригодными для купания

Роспотребнадзор: все 24 пляжа Санкт-Петербурга непригодны для купания
Михаил Киреев/РИА «Новости»

Пляжи Санкт-Петербурга оказались непригодными для купания. Об этом сообщается в Telegram-канале межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве рассказали, что специалисты отобрали 264 пробы воды в девяти водных акваториях (24 пляжа) на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Результаты исследования показали, что качество воды на всех 24 пляжах не соответствует требованиям санитарного законодательства.

В Ленинградской области было отобрано 220 проб воды в 20 зонах рекреаций на территории девяти муниципальных образований. По итогу, качество воды соответствует гигиеническим нормативам только на одном пляже — озеро Ратное в поселке Кузнечное.

Роспотребнадзор не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует нормативам.

До этого в Москве запретили купаться в пяти зонах отдыха из-за ухудшения качества воды.

Ранее россиянам рассказали, какой пляж безопаснее — галечный или песчаный.

