Россиянам посоветовали в выходные лежать на диване не более полутора часов

Врач Кондрахин: лежать на диване в выходные стоит не более полутора часов
txking/Shutterstock/FOTODOM

В выходные не стоит долго лежать на диване. Достаточно полутора часов после обеда. Такой совет в беседе с aif.ru дал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

«Остальное время человек должен двигаться, быть бодрым и веселым. На диване целыми днями могут лежать только коты. И стоит помнить, что самое качественное восстановление происходит через движение», — отметил специалист.

В первую очередь это касается тех, кто большую часть рабочей недели проводит сидя, подчеркнул он.

До этого «Газета.Ru» выяснила, что значит быть скуфом, почему над ними все шутят и как им не стать.

Скуфами называют мужчин за 30, которые выглядят неопрятно, не заботятся о своем внешнем виде, страдают от лишнего веса, ведут малоподвижный образ жизни, проводят свободное время дома за компьютером или у телевизора на диване. Это личности с вечно апатичным или недовольным выражением лица и ворчливым характером. Придерживаются, как правило, консервативных взглядов. Среди хобби скуфов — компьютерные игры, особенно популярные в 2000-х, и участие в обсуждениях на форумах или в соцсетях, где они выступают в роли «диванных экспертов».

Ранее россиянам объяснили, почему лениться полезно.

