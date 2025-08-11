На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Магаданец получил срок за призывы повторить теракт в «Крокусе»

Жителю Магадана дали 5,5 года колонии за оправдание терроризма в соцсетях
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Житель Магадана получил 5,5 года лишения свободы за публикации в соцсетях, в которых оправдывал запрещенные в России террористические организаций «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) и «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)», а также призывал повторить теракт, совершенный в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в правоохранительных органах РИА Новости.

Следствие установило, что 41-летний мужчина размещал в интернете призывы к насильственным действиям в отношении отдельных общественных деятелей и выражал желание повторения террористических атак в России.

Его задержали в марте сотрудники Пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району. В итоге приговор ему вынес Тихоокеанский флотский военный суд.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжило 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее стало известно, благодаря чему удалось оперативно поймать напавших на «Крокус».

