Минтранс спрогнозировал рост пассажирских перевозок на железной дороге

Глава Минтранса Никитин подтвердил рост перевозок железнодорожным транспортом
Shutterstock/VLADJ55

Министерство транспорта России ожидает роста пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте по итогам 2025 года. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Андрей Никитин.

Министр подчеркнул, что несмотря на существующие трудности, железнодорожная отрасль демонстрирует положительную динамику развития. Отвечая на вопрос о прогнозах по росту перевозок, Никитин подтвердил наличие позитивной тенденции.

По его словам, железные дороги являются ключевым элементом системы пассажирских перевозок, особенно учитывая действующие ограничения на авиаперелеты. Это обеспечивает важную транспортную доступность для пассажиров.

В 2024 году объем перевозок пассажиров на сети РЖД вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,284 млрд человек. Из них в пригородных сообщениях было перевезено 1,1567 млрд пассажиров (+7,3%), в дальнем следовании — 127,4 млн (+4,4%). Глава РЖД ранее заявлял о планах перевезти более 1,3 млрд человек в 2025 году и превысить этот показатель в 2026 году.

Ранее «Зеленые» предложили расширить меры по развитию электротранспорта в России.

