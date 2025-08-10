«Столкнемся с VPN»: в Госдуме оценили возможность запрета звонков в WhatsApp и Telegram

Источник «Осторожно Media» сообщил, что операторы «большой четверки» попросили заблокировать голосовую связь в зарубежных мессенджерах еще в конце мая. Россияне снова воспользуются VPN – блокировка не принесет обществу плюсов, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев.

«Наверное, технически это и возможно сделать [заблокировать связь], но не предполагаю, как. С точки зрения блокировки иностранных сервисов — мы опять столкнемся с VPN. Уверен, что обойти эту блокировку тоже можно. И какого-то плюса для общества точно не принесет», — сказал он.

Ткачев напомнил, что мессенджерами WhatsApp и Telegram пользуются «огромное количество» россиян. Депутат считает, что необходимо улучшить российские сервисы.

«[Улучшение российских мессенджеров] довольно правильная позиция с точки зрения конкурентности на рынке. [Необходимо], чтобы люди сами выбирали российские мессенджеры. Блокировки — не самый эффективный инструмент, чтобы обратить внимание на российский софт. С учетом того, что это было в мае, а сейчас этого еще не произошло, и каких-то заявлений в этом направлений нет, я думаю, это не должно произойти», — сказал он.

В «Осторожно Media» до этого сообщили, что российские операторы связи в ходе стратегической сессии в конце мая 2025-го попросили заблокировать голосовую связь в зарубежных мессенджерах. Сообщается, что операторы обозначили потребность в дополнительных доходах для поддержания существующей инфраструктуры. По информации издания, «большая четверка» лоббирует предложение заблокировать звонки, по аналогии с ОАЭ. Считается, что мера позволит решить проблему кибермошенничества.

Ранее мессенджер Mах согласовал с ФСБ требования по доступу к «Госуслугам».