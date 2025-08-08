Женщина избила ребенка в российском ТЦ из-за шалости с водяным пистолетиком

В Екатеринбурге женщина напала на ребенка после шалости с водяным пистолетиком и избила его. Об этом сообщает Telegram-канал «Zloy_ekb 18+».

Инцидент случился 7 августа на фуд-корте торгового центра. Дети играли с водяными пистолетиками, и случайный выстрел одного из них попал в женщину, сидевшую за соседним столиком с дочерью. Спустя около 20 минут, когда ребенок, попавший в нее, перестал играть и сел есть, женщина вылила ему на голову сладкий напиток, после чего набросилась на малолетнего. Она схватила мальчика и стала бить его ногами, у ребенка остались царапины. Также агрессорша порвала его брендовую футболку стоимостью в 30 тысяч рублей.

Следователи организовали проверку по факту случившегося, сообщили в СУ СК России по региону. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести вреда, причиненного ребенку.

