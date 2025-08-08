На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над девушкой-подростком надругались в подъезде дома в Ленобласти

В Ленобласти над 17-летней девушкой надругались в подъезде дома
close
Depositphotos

В Ленинградской области мужчина надругался в подъезде над девушкой-подростком. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 7 августа в подъезде жилого дома, расположенного в 6-м микрорайоне города Тихвина. По заявлению матери 17-летней потерпевшей, неизвестный мужчина совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, им оказался 31-летний мужчина из Чечни, который не имел постоянного места работы и регистрации в регионе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого над школьницей надругались в петербургском торговом центре. По подозрению в совершении преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего безработного юношу.

Ранее юноша подстроил групповое изнасилование своей возлюбленной в лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами