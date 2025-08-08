Над девушкой-подростком надругались в подъезде дома в Ленобласти

В Ленобласти над 17-летней девушкой надругались в подъезде дома

В Ленинградской области мужчина надругался в подъезде над девушкой-подростком. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 7 августа в подъезде жилого дома, расположенного в 6-м микрорайоне города Тихвина. По заявлению матери 17-летней потерпевшей, неизвестный мужчина совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, им оказался 31-летний мужчина из Чечни, который не имел постоянного места работы и регистрации в регионе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

