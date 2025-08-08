На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Целая семья в Луганске чуть не сгорела в пожаре из-за детской шалости

В Луганске целая семья чуть не сгорела в пожаре из-за детской шалости
true
true
true

В Луганске из горящей квартиры спасли семью с ребенком. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме, где на третьем этаже в квартире возник сильный пожар. Отец семейства с двухлетним сыном оказались заблокированы у окна, мужчина защищал ребенка от дыма. Пожарный по лестнице и эвакуировал малыша, а родителей спасли с помощью автолестницы.

Также из здания эвакуировали еще десять соседей. Пожарным также удалось спасти двух кошек из горящей квартиры. На тушение и спасение людей ушло менее часа, семью погорельцев госпитализировали. По предварительной версии дознавателей МЧС, причиной возгорания могла стать детская шалость.

До этого казанские гаишники спасли женщину из горящей квартиры. Она надышалась угарным газом и не могла самостоятельно передвигаться.

Ранее в Москве дети самостоятельно спаслись из загоревшейся квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами