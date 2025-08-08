Целая семья в Луганске чуть не сгорела в пожаре из-за детской шалости

В Луганске целая семья чуть не сгорела в пожаре из-за детской шалости

В Луганске из горящей квартиры спасли семью с ребенком. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме, где на третьем этаже в квартире возник сильный пожар. Отец семейства с двухлетним сыном оказались заблокированы у окна, мужчина защищал ребенка от дыма. Пожарный по лестнице и эвакуировал малыша, а родителей спасли с помощью автолестницы.

Также из здания эвакуировали еще десять соседей. Пожарным также удалось спасти двух кошек из горящей квартиры. На тушение и спасение людей ушло менее часа, семью погорельцев госпитализировали. По предварительной версии дознавателей МЧС, причиной возгорания могла стать детская шалость.

