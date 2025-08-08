СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве

СК завел дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения на съемочную группу ВГТРК во время проведения съемок сюжета в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 5 августа 2025 года съемочная группа программы «Вести. Москва» снимала репортаж о женщине, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Во время съемок соседка героини программы совершила нападение на съемочную группу, нанеся несколько ударов одному из корреспондентов.

В СК сообщили, что фигурантке уголовного дела предъявлено обвинение. Следователи столичного СК проводят мероприятия, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

