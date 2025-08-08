На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве

СК завел дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
true
true
true
close
РИА Новости

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения на съемочную группу ВГТРК во время проведения съемок сюжета в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 5 августа 2025 года съемочная группа программы «Вести. Москва» снимала репортаж о женщине, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Во время съемок соседка героини программы совершила нападение на съемочную группу, нанеся несколько ударов одному из корреспондентов.

В СК сообщили, что фигурантке уголовного дела предъявлено обвинение. Следователи столичного СК проводят мероприятия, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

До этого напавшего на журналистов солиста Мариинского театра Григора Вернера направили в психиатрическую больницу.

Ранее москвичка изрезала ножом чужого питбуля, который обнюхивал ее собаку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами