В Ростове на батуте мужчина получил травму шеи, его не спасли

В Ростове-на-Дону мужчина не выжил после неудачного падения на батут
Следственное управление СК РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону мужчина серьезно травмировался в батутном парке, он не выжил. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в заведении торгового центра, расположенного в центре города. По данным местных СМИ, посетитель подпрыгнул и приземлился на шею. Какие именно травмы он получил не уточняется, но спасти его не смогли.

Сейчас в ситуации разбираются следователи, они проводят проверку.

«Следователем выполнен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и иные экспертизы», – сообщается в публикации.

По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.

До этого подобный случай произошел в Кузбассе. Семилетний мальчик пошел прыгать на батуте, но в какой-то момент сорвался с высоты. У пострадавшего диагностировали компрессионный перелом четырех позвонков. Прокуратура организовала проверку, которая поможет выяснить, соответствуют ли аттракционы требованиям безопасности.

Ранее под Калининградом девочка получила травмы из-за внезапно сдувшегося батута.

