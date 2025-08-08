Подпольщики рассказали об адских условиях «труда» украинских мошенников

Сотрудники офисов на Украине, которыми владеют организаторы мошеннических обзвонов, жалуются на адские условия «труда». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одесского подпольного движения Stop Grave.

«Люди идут туда из-за безысходности, выгорание быстрое, условия адские. И да — есть часть сотрудников, самых отбитых, кто занимается разводом людей на диверсии», — рассказал журналистам источник.

По его словам, к диверсиям людей принуждают те мошенники, которые уже «дорвались» до денег. Они заставляют граждан заниматься ложным минированием и поджогами.

До этого в Stop Grave рассказывали, что на Украине мошенников учат «вкладывать душу» в разговор с жертвой. Согласно инструкции для аферистов, преступников также обучают тому, что «каждого можно чем-то подцепить». А если человек отказался предоставить информацию, значит «ему плохо объяснили, почему стоит это сделать».

Ранее сообщалось об инциденте в Москве, где мошенники позвали школьника на свидание и обвинили в сотрудничестве с ВСУ.