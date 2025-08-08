На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать лишилась ребенка, последовав совету блогерши родить в бассейне

В Австралии беременная обратилась к блогеру за помощью в родах и потеряла ребенка
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Женщина из Австралии родила ребенка в неподходящих домашних условиях и потеряла его. Об этом сообщает News.com.au.

По данным издания, женщина Э. арендовала у инфлюенсера по имени Эмили Лал бассейн для родов. В своих соцсетях последняя продвигает идею о том, что дипломированные акушеры якобы причиняют вред детям. Она также утверждает, что разочарована в системе здравоохранения.

Позже Э. использовала бассейн для собственных родов дома. Спустя полчаса после того, как ребенок появился на свет, женщина отправила сообщение блогерше.

Однако уже на следующее утро она заметила, что состояние младенца ухудшилось. Тогда она снова обратилась к Лал.

«Мы не можем ее разбудить, мы не уверены, дышит ли она», – написала женщина блогерше.

Инфлюенсер не отвечала на сообщение в течение 25 минут. Увидев текст, она сказала родителям вызвать скорую. Медики в течение получаса пытались реанимировать ребенка, но спасти его не смогли.

Во время экспертиз выяснилось, что, если бы женщина рожала в больнице, окруженная квалифицированными медиками, ребенок выжил бы.

Ранее в Бийске отрицавшая беременность горожанка внезапно родила.

