Словакию захлестнула волна сифилиса

Заболеваемость сифилисом в Словакии достигла исторического максимума, в прошлом году было зафиксировано свыше 700 случаев этой болезни. Об этом сообщил словацкий телеканал Markiza.

«В Словакии в 2024 году было зафиксировано исторически самое высокое число случаев сифилиса — 738, что представляет собой значительный рост в сравнении с предыдущими годами», — говорится в материале.

По данным Национального центра медицинской информации, на которые ссылается телеканал, заболеваемость сифилисом в республике выросла на 3,4% в сравнении с 2023 годом и на 66,6% в сравнении с 2022 годом, когда было зарегистрировано 443 случая.

Центр также приводит статистику, согласно которой сифилис чаще всего встречается у мужчин, на которых приходится 73,3% всех случаев (541 из 738).

До этого акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач УЗД многопрофильной клиники «ГУТА КЛИНИК» Юлия Баранова рассказала, что многие люди пренебрегают общественными туалетами, поскольку опасаются «заразы». К тому же, есть люди, которые, пользуясь ими, сами марают весь туалет, в том числе из-за страха прикасаться ко всему. Врач объяснила, есть ли почва под этими страхами.

Ранее россиян предупредили о рисках заражения вагинозом и уретритом в водоеме.