На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Калуги сняли ограничения

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
dentorson/Shutterstock/FOTODOM

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту города Калуга. Данная информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что введенные ограничения были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Помимо Калуги, ограничения вводились в аэропорту города Сочи в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. В результате в аэропорту курортного города было перенесено 55 авиарейсов. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Baza, самолеты, ожидавшие разрешения на посадку, кружили на протяжении долгого времени в районе сочинского аэропорта. На этом фоне на местных пляжах объявили эвакуацию, а отдыхающих попросили оставаться на 1-х этажах отелей.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при введении плана «Ковер» в аэропортах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами