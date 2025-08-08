В аэропорту Калуги сняли ограничения

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту города Калуга. Данная информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что введенные ограничения были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Помимо Калуги, ограничения вводились в аэропорту города Сочи в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. В результате в аэропорту курортного города было перенесено 55 авиарейсов. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Baza, самолеты, ожидавшие разрешения на посадку, кружили на протяжении долгого времени в районе сочинского аэропорта. На этом фоне на местных пляжах объявили эвакуацию, а отдыхающих попросили оставаться на 1-х этажах отелей.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при введении плана «Ковер» в аэропортах.