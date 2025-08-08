На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Швеции в скульптуре-белке, машущей лапой, увидели нацизм и украли ее

В Швеции украли скульптуру в виде белки, увидев в ее позе нацистское приветствие
В Швеции в скульптуре-белке, машущей лапкой, увидели нацизм и украли ее, пишет местное издание Dagens Nyheter.

Миниатюрная фигура высотой всего 20 сантиметров была установлена в 2022 году и закреплена на скале так основательно, что, по словам автора — художника Матса Викстрёма, похитителям пришлось изрядно постараться:

«Она была просверлена и вклеена в породу. Любой, кто это сделал, должен был потрудиться», — рассказал мужчина.

Версий о мотивах воров несколько. По словам Викстрёма, из бронзы можно извлечь немного меди, но ценность скульптуры как металлолома «не составит и пары сотен крон». Художник предполагает, что причина кражи может быть не в наживе, а в неприятии самой работы.

Инсталляция могла не понравиться кому-то по идейным причинам: белка изображена в позе нацистского приветствия. Автор поясняет, что это не прославление нацизма, а ироничная и критическая работа, высмеивающая сам жест.

В полиции пока не сообщали, есть ли у них подозреваемые, но офицеры ведут тщательное расследование.

Ранее мужчина украл 12 статуй из буддийского храма и выкинул в море.

