В Нальчике при обрыве канатной дороги несколько туристов застряли на высоте

В Нальчике туристы застряли на высоте и ждут помощи от спасателей МЧС

В Нальчике приобрыве канатной дороги на высоте несколько туристов застряли и ждут помощи спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент спасатели пытаются пробраться к людям. В публикации говорится, что из-за обрыва троса посетители канатной дороги упали с высоты порядка пяти метров.

Журналисты отметили, что владельцем канатной дороги является АО «Курорт Нальчик». В сообщении отмечается, что последний раз МЧС проверяли организацию в ноябре 2024 года и в тот момент никаких нарушений не было выявлено.

До этого сообщалось, что при обрыве канатной дороги в курортной зоне в Нальчике пострадали десять человек. Канатная дорога проходит от парка аттракционов на гору Малая Кизиловка.

В управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщили, что на место происшествия незамедлительно выдвинулись группа спасателей чрезвычайного ведомства и все экстренные службы. В настоящее время специалисты предпринимают попытки добраться до людей.

Ранее Ростехнадзор смягчил требования к безопасности канатных дорог.