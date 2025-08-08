На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нальчике при обрыве канатной дороги несколько туристов застряли на высоте

В Нальчике туристы застряли на высоте и ждут помощи от спасателей МЧС
true
true
true

В Нальчике приобрыве канатной дороги на высоте несколько туристов застряли и ждут помощи спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент спасатели пытаются пробраться к людям. В публикации говорится, что из-за обрыва троса посетители канатной дороги упали с высоты порядка пяти метров.

Журналисты отметили, что владельцем канатной дороги является АО «Курорт Нальчик». В сообщении отмечается, что последний раз МЧС проверяли организацию в ноябре 2024 года и в тот момент никаких нарушений не было выявлено.

До этого сообщалось, что при обрыве канатной дороги в курортной зоне в Нальчике пострадали десять человек. Канатная дорога проходит от парка аттракционов на гору Малая Кизиловка.

В управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщили, что на место происшествия незамедлительно выдвинулись группа спасателей чрезвычайного ведомства и все экстренные службы. В настоящее время специалисты предпринимают попытки добраться до людей.

Ранее Ростехнадзор смягчил требования к безопасности канатных дорог.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами