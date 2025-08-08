Самолет с туристами изрубил жирафа пропеллером в заповеднике

В Кении легкомоторный самолет Cessna с туристами на борту врезался в самку жирафа при посадке в заповеднике Лева. Об этом сообщает портал KahawaTungu.

Инцидент произошел накануне, когда пилот садил самолет на взлетно-посадочную полосу. После приземления из кустов выбежали две жирафихи, которые побежали навстречу воздушному судну.

Одно из животных врезалось прямо в пропеллер и упало, изрубленное им. Другая самка пробежала мимо и скрылась. Винт самолета был сломан, люди в самолете не пострадали.

В тот же день в Кении вертолет с четырьмя пассажирами на борту влетел в частный жилой дом возле средней школы. По словам очевидцев, воздушное судно снижался по спирали. Пассажиры уже во время приближения к земле пытались спастись с помощью парашютов, однако не успели.

Ранее сообщалось об инциденте в Британии, где закрывали аэропорт из-за экстренной посадки самолета.