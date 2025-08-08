В сети похвалили таксиста, вернувшего пассажирке сумку стоимостью $87 тысяч

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Daily Mail: в Англии таксист вернул пассажирке сумку стоимостью $87 тыс.
В сети похвалили таксиста из Англии, вернувшего пассажирке сумку стоимостью $87 тысяч, пишет Independent.

Водитель такси по имени Терри рассказал, что вез пассажирку, которая, как выяснилось позже, оказалась владелицей люксового бренда одежды в Дубае. После поездки она случайно оставила в машине сумку Hermès Kelly Pochette из кожи аллигатора, стоимостью $87 тысяч.

В сумке не было никаких контактных данных, но Терри решил действовать как настоящий детектив. Роясь в содержимом, он наткнулся на карту The Lounge — вип-зоны в торговом центре Dubai Mall — и догадался связаться с ними напрямую.

Прием сработал — через сотрудников пассажирку нашли в лондонском отеле, и уже на следующий день Терри лично поехал к ней, чтобы вручить сумку владелице целой и невредимой.

Женщина поблагодарила таксиста в соцсетях, отметив его доброту. Более того, в знак благодарности она пригласила его в Дубай, сказав, что оплатит поездку. Пользователи соцсетей также похвалили Терри за его поступок.

Ранее таксист из Индии удивил соцсети, превратив свой автомобиль в «роскошный салон».

