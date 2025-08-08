В аэропорту Сочи откроют дополнительный зал

Аэропорт Сочи открыл дополнительный зал для пассажиров, задержанных из-за атаки беспилотников рейсов, путешествующих с детьми. Об этом говорится в Telegram-канале воздушной гавани.
Ожидающим пассажирам были предоставлены кулеры с водой.
«На время ожидания с пассажирами работают представители авиакомпаний, обеспечивая всем необходимым согласно требованиям законодательства», — сообщили в аэропорту.
Из-за нехватки места в аэропорту количество вылетов было временно ограничено пятью в час. Ожидается, что за 8 августа из аэропорта вылетит 191 самолет. Полностью расписание рейсов будет стабилизировано после задержек в течение двух дней.
«В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой», — напомнили в аэропорту.
До этого в Росавиации сообщили, что на фоне ограничений в Сочи на запасные аэродромы ушли 17 самолетов.
Ранее самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.