В аэропорту Сочи откроют дополнительный зал

Аэропорт Сочи сообщил, что расписание рейсов стабилизируется за два дня

Аэропорт Сочи открыл дополнительный зал для пассажиров, задержанных из-за атаки беспилотников рейсов, путешествующих с детьми. Об этом говорится в Telegram-канале воздушной гавани.

Ожидающим пассажирам были предоставлены кулеры с водой.

«На время ожидания с пассажирами работают представители авиакомпаний, обеспечивая всем необходимым согласно требованиям законодательства», — сообщили в аэропорту.

Из-за нехватки места в аэропорту количество вылетов было временно ограничено пятью в час. Ожидается, что за 8 августа из аэропорта вылетит 191 самолет. Полностью расписание рейсов будет стабилизировано после задержек в течение двух дней.

«В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой», — напомнили в аэропорту.

До этого в Росавиации сообщили, что на фоне ограничений в Сочи на запасные аэродромы ушли 17 самолетов.

Ранее самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.