В Чувашии автомобиль врезался в киоск с мороженым и сбил ребенка

В Чебоксарах правоохранители расследуют обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Чувашия.
Инцидент произошел 8 августа на проспекте Тракторостроителей.
«По предварительным данным, 65-летний водитель «Тойоты» начал разворот, не убедившись в безопасности маневра, из-за чего произошла авария с движущимся прямо «Фордом»,»», — рассказали в ведомстве.
После столкновения «Тойоту» отбросило на тротуар, где стояла 12-летняя девочка. Пострадавшую доставили в больницу для оказания помощи. Получила ли она какие-то повреждения, не уточняется.
В полиции уточнили, что оба участника аварии находились в трезвом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти шесть человек пострадали в ДТП с автобусом, в том числе ребенок.