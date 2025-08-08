В Чувашии автомобиль врезался в киоск с мороженым и сбил ребенка

В Чебоксарах машина врезалась в киоск с мороженым, пострадала девочка

В Чебоксарах правоохранители расследуют обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Чувашия.

Инцидент произошел 8 августа на проспекте Тракторостроителей.

«По предварительным данным, 65-летний водитель «Тойоты» начал разворот, не убедившись в безопасности маневра, из-за чего произошла авария с движущимся прямо «Фордом»,»», — рассказали в ведомстве.

После столкновения «Тойоту» отбросило на тротуар, где стояла 12-летняя девочка. Пострадавшую доставили в больницу для оказания помощи. Получила ли она какие-то повреждения, не уточняется.

В полиции уточнили, что оба участника аварии находились в трезвом состоянии.

