На Кубани у местного жителя обнаружили цех с 5,5 тоны суррогатного вина

Жителя Краснодарского края подозревают в попытке изготовления алкоголя на продажу без необходимых документов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, сотрудники ведомства обнаружили дома у 48-летнего жителя Туапсе цех для производства алкоголя. Там также было 28 бочек с вином, общий объем которых составляет 5500 литров.

«Оценочная стоимость изъятого алкоголя – 1,3 млн рублей», – сообщается в публикации.

Во время визита сотрудников правоохранительных органов какой-либо документации, которая позволяла производить алкоголь, у него не нашли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, материалы уже направлены в суд. В случае, если его вина будет доказана, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого россияне массово отравились чачей, которую купили на рынке в Адлере. При этом напиток в подарок покупали многие туристы. Например, подруга челябинки, которую после выпитого медикам спасти не удалось. Подозреваемых арестовали, ими оказались две местные жительницы.

Ранее уфимка ослепла после того, как попробовала самодельную чачу из Сочи.