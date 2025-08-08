На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Кубани у местного жителя обнаружили цех с 5,5 тоны суррогатного вина

На Кубани мужчину задержали за производство 5,5 тонны вина
true
true
true
close
barmalini/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Краснодарского края подозревают в попытке изготовления алкоголя на продажу без необходимых документов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, сотрудники ведомства обнаружили дома у 48-летнего жителя Туапсе цех для производства алкоголя. Там также было 28 бочек с вином, общий объем которых составляет 5500 литров.

«Оценочная стоимость изъятого алкоголя – 1,3 млн рублей», – сообщается в публикации.

Во время визита сотрудников правоохранительных органов какой-либо документации, которая позволяла производить алкоголь, у него не нашли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, материалы уже направлены в суд. В случае, если его вина будет доказана, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого россияне массово отравились чачей, которую купили на рынке в Адлере. При этом напиток в подарок покупали многие туристы. Например, подруга челябинки, которую после выпитого медикам спасти не удалось. Подозреваемых арестовали, ими оказались две местные жительницы.

Ранее уфимка ослепла после того, как попробовала самодельную чачу из Сочи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами